Фанаты "Ференцвароша" подрались с болельщиками московского ЦСКА: фото и видео

41 Читати новину українською
Фанаты "Ференцвароша" подрались с болельщиками московского ЦСКА
Фанаты "Ференцвароша" подрались с болельщиками московского ЦСКА / twitter.com/RBWorldorg

7-го ноября в столице Венгрии состоялся матч между "Ференцварошем" и московским ЦСКА. Игре в Будапеште предшествовали стычки между сторонниками команд.

Очевидцы событий сообщают о серии конфликтов. Сначала фанаты пересеклись в метро, в результате чего одну из станций пришлось закрыть.

Читайте также: Украинские и французские болельщики второй раз за день подрались в центре Львова: фото и видео

Перед игрой активные болельщики обоих клубов пересеклись специально, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фанаты ЦСКА вместе с поклонниками ЦСКА Софии и сербского "Партизана" сошлись с активными болельщиками "Ференецвароша" и польского "Шленска".

Драка вроде бы произошла "150 на 150". Также сообщается, что на стороне ЦСКА были сторонники польского "Видзева".

Впоследствии российское посольство в Будапеште в Twitter подтвердило информацию о столкновениях и задержанных.

7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд российских граждан были задержаны венгерской полицией,
– говорится в сообщении.

К слову: Ребров беспощадно раскритиковал российский клуб после матча Лиги Европы

Российские СМИ сообщают, что при входе на гостевой сектор стадиона венгерские фанаты атаковали болельщиков "армейцев". Нападавших было несколько десятков.

У многих на одежде вроде была нацистская символика Венгрии начала 40-х годов.

Видео столкновений в Будапеште

Также известно, что болельщиков на матч сопровождали правоохранители.

Поединок между командами завершился ничьей 0:0. ЦСКА впервые не проиграл на групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020.

Как известно, в "Ференцвароше" выступают трое украинских футболистов: Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Тренирует венгров украинец Сергей Ребров.

blog_ava
Антон порвал с Маричкой: Притула отреагировал на предательство Родины экс-коллегой Молочным
сегодня
1316
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Ференцварош Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео
сегодня 16:31 Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео
1
Прикоснуться к истории: похоже, что "Александрия" и Шаран переживают лучшие времена
сегодня 14:10 Прикоснуться к истории: похоже, что "Александрия" и Шаран переживают лучшие времена
Михайло Гема 91
В сети появилось зрелищное промо к самому ожидаемому реваншу Руис – Джошуа: видео
сегодня 13:47 В сети появилось зрелищное промо к самому ожидаемому реваншу Руис – Джошуа: видео
Вісент Луїс 139
Американская теннисистка напала на свою соперницу после матча на турнире ITF: видео
сегодня 12:39 Американская теннисистка напала на свою соперницу после матча на турнире ITF: видео
Вісент Луїс 74
Украинка Терлюга признана лучшей каратисткой планеты: горячие фото спортсменки
сегодня 11:10 Украинка Терлюга признана лучшей каратисткой планеты: горячие фото спортсменки
Вісент Луїс 194
Новости
Больше новостей
Залиште відгук