Фанаты "Ференцвароша" подрались с болельщиками московского ЦСКА: фото и видео
7-го ноября в столице Венгрии состоялся матч между "Ференцварошем" и московским ЦСКА. Игре в Будапеште предшествовали стычки между сторонниками команд.
Очевидцы событий сообщают о серии конфликтов. Сначала фанаты пересеклись в метро, в результате чего одну из станций пришлось закрыть.
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Перед игрой активные болельщики обоих клубов пересеклись специально, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фанаты ЦСКА вместе с поклонниками ЦСКА Софии и сербского "Партизана" сошлись с активными болельщиками "Ференецвароша" и польского "Шленска".
Драка вроде бы произошла "150 на 150". Также сообщается, что на стороне ЦСКА были сторонники польского "Видзева".
Впоследствии российское посольство в Будапеште в Twitter подтвердило информацию о столкновениях и задержанных.
7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд российских граждан были задержаны венгерской полицией,
– говорится в сообщении.
К слову: Ребров беспощадно раскритиковал российский клуб после матча Лиги Европы
Российские СМИ сообщают, что при входе на гостевой сектор стадиона венгерские фанаты атаковали болельщиков "армейцев". Нападавших было несколько десятков.
У многих на одежде вроде была нацистская символика Венгрии начала 40-х годов.
Видео столкновений в Будапеште
Также известно, что болельщиков на матч сопровождали правоохранители.
Поединок между командами завершился ничьей 0:0. ЦСКА впервые не проиграл на групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020.
Как известно, в "Ференцвароше" выступают трое украинских футболистов: Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Тренирует венгров украинец Сергей Ребров.