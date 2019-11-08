Фанаты "Ференцвароша" подрались с болельщиками московского ЦСКА: фото и видео

7-го ноября в столице Венгрии состоялся матч между "Ференцварошем" и московским ЦСКА. Игре в Будапеште предшествовали стычки между сторонниками команд.

Очевидцы событий сообщают о серии конфликтов. Сначала фанаты пересеклись в метро, в результате чего одну из станций пришлось закрыть.

Читайте также: Украинские и французские болельщики второй раз за день подрались в центре Львова: фото и видео

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 листопада 2019 р.

A las 21:00 comienza el Ferencváros - CSKA de Moscú de la Europa League en Budapest. En la previa algunos incidentes.



Los húngaros acompañados por gente de Śląsk Wrocław, y los rusos con Widzew Łódź.



Vía https://t.co/we2DVsPzEo pic.twitter.com/jKp07jYR6S — Gradas en Polonia (@gradapolonia) 7 листопада 2019 р.

Перед игрой активные болельщики обоих клубов пересеклись специально, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фанаты ЦСКА вместе с поклонниками ЦСКА Софии и сербского "Партизана" сошлись с активными болельщиками "Ференецвароша" и польского "Шленска".

Драка вроде бы произошла "150 на 150". Также сообщается, что на стороне ЦСКА были сторонники польского "Видзева".

Впоследствии российское посольство в Будапеште в Twitter подтвердило информацию о столкновениях и задержанных.

7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд российских граждан были задержаны венгерской полицией,

– говорится в сообщении.

К слову: Ребров беспощадно раскритиковал российский клуб после матча Лиги Европы

Российские СМИ сообщают, что при входе на гостевой сектор стадиона венгерские фанаты атаковали болельщиков "армейцев". Нападавших было несколько десятков.

У многих на одежде вроде была нацистская символика Венгрии начала 40-х годов.

Видео столкновений в Будапеште

Также известно, что болельщиков на матч сопровождали правоохранители.

Поединок между командами завершился ничьей 0:0. ЦСКА впервые не проиграл на групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020.

Как известно, в "Ференцвароше" выступают трое украинских футболистов: Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Тренирует венгров украинец Сергей Ребров.