Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео

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"Аякс" горячо отпраздновал победу в Лиге чемпионов
"Аякс" горячо отпраздновал победу в Лиге чемпионов / twitter.com/afcajax

Амстердамский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 1996/97, когда в финале проиграл итальянскому "Ювентусу".

16-го апреля "Божьи сыновья" отомстили туринскому клубу и выбили "Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Аякс" отыгрался в течение матча и одержал победу.

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Решающий гол в матче забил капитан нидерландцев Маттейс де Лигт. Он мощно пробил головой после углового.

Игроки "Аякса" после матча не скрывали эмоций. Футболисты неистового радовались – танцевали и пели.

Не имела границ и радость фанатов амстердамского клуба, которые громко праздновали в столице Нидерландов. Неделю назад Амстердам пережил массовые беспорядки из-за болельщиков "Ювентуса". Но на этот раз шумно в Амстердаме было за болельщиков родного клуба.

"Аякс" шесть раз играл в финале самого престижного европейского турнира. В активе амстердамцев четыре победы и два поражения. В полуфинале Лиги чемпионов голландцы сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". В первом матче лондонцы победили 1:0.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов
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