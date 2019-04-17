Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео

Амстердамский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 1996/97, когда в финале проиграл итальянскому "Ювентусу".

16-го апреля "Божьи сыновья" отомстили туринскому клубу и выбили "Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Аякс" отыгрался в течение матча и одержал победу.

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Решающий гол в матче забил капитан нидерландцев Маттейс де Лигт. Он мощно пробил головой после углового.

Игроки "Аякса" после матча не скрывали эмоций. Футболисты неистового радовались – танцевали и пели.

Ajax's dressing room after their victory over Juventus.



What a young side they've got at the moment!pic.twitter.com/I9a0AxSKC8 — BT Sport (@btsport) 17 апреля 2019 г.

Не имела границ и радость фанатов амстердамского клуба, которые громко праздновали в столице Нидерландов. Неделю назад Амстердам пережил массовые беспорядки из-за болельщиков "Ювентуса". Но на этот раз шумно в Амстердаме было за болельщиков родного клуба.

"Аякс" шесть раз играл в финале самого престижного европейского турнира. В активе амстердамцев четыре победы и два поражения. В полуфинале Лиги чемпионов голландцы сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". В первом матче лондонцы победили 1:0.

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