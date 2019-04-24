Фанаты и капитан "Динамо" раскрасили один из секторов НСК "Олимпийский": эффектное видео

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Фанаты "Динамо"
Фанаты "Динамо"

Перед матчем против "Шахтера" на НСК "Олимпийский" 24 апреля, фанаты киевского "Динамо" раскрасили одну из трибун стадиона. Помогал им в этом капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Предыдущие четыре официальных матча "Динамо" сыграло на выезде – против "Олимпика", "Зари", "Шахтера" и "Мариуполя". Последний раз команда играла на НСК "Олимпийский" еще 14 марта в матче Лиги Европы против "Динамо"

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Поэтому к матчу против "Шахтера" болельщики "Динамо" подготовили небольшой сюрприз. Они раскрасили одну из трибун НСК "Олимпийский". Помогал им в этом капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Видео раскрашенного сектора НСК "Олимпийский"

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Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля. Начало встречи в 18:30. Трансляция матча, видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Источник: 24 канал
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