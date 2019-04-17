Фанаты "Ингульца" выбежали на поле после победы команды в полуфинале Кубка Украины: фото

43 Читати новину українською
Фанаты "Ингульца" на поле после победы команды
Фанаты "Ингульца" на поле после победы команды

Перволиговый "Ингулец" из поселка Петрово стал первым финалистом Кубка Украины в 2019 году. Такой успех своей команды решили отметить и болельщики команды.

После победы над луганской "Зарей" 2:1, болельщики выбежали на поле стадиона футболистов своей команды. Соответствующие фотографии выложили на странице "Ингульца" в Facebook.

Читайте также: "Ингулец" сенсационно победил "Зарю" и сыграет в финале Кубка Украины

Сам стадион "Ингульца" вмещает лишь чуть более 2 тысяч человек. Сейчас в поселке Петрово, где играет команда, строится новый стадион для команды. Он будет рассчитан на 7 тысяч болельщиков.

Читайте также: НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где состоятся президентские дебаты

Стоит добавить, что "Ингулец" стал первой командой, которая вышла в финал Кубка Украины. играя в Первой лиге.

blog_ava
Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
сегодня
8293
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
сегодня 18:14 Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
450
Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео
сегодня 15:10 Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов: видео
63
"Барселона" деклассировала "Манчестер Юнайтед": видео
сегодня 08:20 "Барселона" деклассировала "Манчестер Юнайтед": видео
690
Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
16 апреля 18:27 Как вместо кондитера стать четырехкратным победителем Паралимпиады: история Романа Павлика
Станіслав Безушко 36
Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
16 апреля 12:51 Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео
323
Новости
Больше новостей
Залиште відгук