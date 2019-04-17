Фанаты "Ингульца" выбежали на поле после победы команды в полуфинале Кубка Украины: фото

Перволиговый "Ингулец" из поселка Петрово стал первым финалистом Кубка Украины в 2019 году. Такой успех своей команды решили отметить и болельщики команды.

После победы над луганской "Зарей" 2:1, болельщики выбежали на поле стадиона футболистов своей команды. Соответствующие фотографии выложили на странице "Ингульца" в Facebook.

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Сам стадион "Ингульца" вмещает лишь чуть более 2 тысяч человек. Сейчас в поселке Петрово, где играет команда, строится новый стадион для команды. Он будет рассчитан на 7 тысяч болельщиков.

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Стоит добавить, что "Ингулец" стал первой командой, которая вышла в финал Кубка Украины. играя в Первой лиге.