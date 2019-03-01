Фанаты "Карпат" с вице-президентом клуба пели оскорбительные песни о ФК "Львов": видео 18+

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Фанаты "Карпат"
Фанаты "Карпат"

Ситуация вокруг львовского дерби между "Карпатами" и "Львовом" обостряется. Кроме того, что обе команды борются за попадание в топ-6 чемпионата.

Накануне львовского дерби фанаты "Карпат" посетили один из пабов в городе. Где в компании с вице-президентом клуба Олегом Смалийчуком спели одну из оскорбительных песен в адрес своих принципиальных соперников. Видео было опубликовано на сайте "Трибуны".

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Но стоит заметить – пел ли Олег Смалийчук со всеми оскорбительные песни о ФК "Львов" на видео точно не видно.

Видео бранных песен фанатов "Карпат" (18+)

Львовское дерби "Карпаты" – "Львов" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало в 17:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Ультрас ФК Львов ФК Карпаты УПЛ Футбол
Источник: 24 Канал
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