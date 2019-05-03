Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео

63 Читати новину українською
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео

Болельщики "Ливерпуля" создали петицию. В ней они требуют дисквалифицировать нападающего "Барселоны".

Причиной дисквалификации Месси фанаты "Ливерпуля" указывают момент матча между "Барселоной" и "Ливерпулем", в котором нападающий "сине-гранатовых" грубо сыграл против Фабиньо. При том что фол дали в сторону ворот "Ливерпуля". На сайте change.org петиция собрала уже три тысячи просмотров.

Сам Месси в этом матче забил два гола. Второй из них – как раз со штрафного за этот фол. Этот гол стал 600-м Месси за "Барселону". Матч закончился разгромной победой "Барселоны".

Как это было: "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
23173
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль ФК Барселона Лионель Месси
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
29
Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
30 апреля 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
Станіслав Безушко 65
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
63
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
106
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
66
Новости
Больше новостей
Залиште відгук