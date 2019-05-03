Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
Болельщики "Ливерпуля" создали петицию. В ней они требуют дисквалифицировать нападающего "Барселоны".
Причиной дисквалификации Месси фанаты "Ливерпуля" указывают момент матча между "Барселоной" и "Ливерпулем", в котором нападающий "сине-гранатовых" грубо сыграл против Фабиньо. При том что фол дали в сторону ворот "Ливерпуля". На сайте change.org петиция собрала уже три тысячи просмотров.
Сам Месси в этом матче забил два гола. Второй из них – как раз со штрафного за этот фол. Этот гол стал 600-м Месси за "Барселону". Матч закончился разгромной победой "Барселоны".
Как это было: "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Источник: 24 канал
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