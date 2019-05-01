Фанаты "Ливерпуля" жестоко толкнули в фонтан китайского туриста: видео инцидента

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Фанаты "Ливерпуля"
Фанаты "Ливерпуля"

Болельщики "Ливерпуля" отличились не лучшим поведением накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной".

В соцсетях появились видеоролики недостойного поведения английских фанатов "Ливерпуля". На видео они толкают китайского туриста в фонтан на Королевской площади в Барселоне, снимают это на видео и громко смеются.

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Шесть английских фанатов уже были арестованы за то, что мешали движению на центральной улице Рамбла и бросали пивные бутылки в полицию.

Гендиректор "Ливерпуля" Питер Мур обратился к фанатам через Twitter с просьбой вести себя достойно и с уважением относиться к городу своих соперников.

Матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" состоится в среду, 1 мая, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Лига чемпионов ФК Барселона ФК Ливерпуль
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