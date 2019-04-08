Фанаты львовских "Карпат" разгромили три вагона поезда Львов – Запорожье

В воскресенье, 7 апреля, львовские "Карпаты" сыграли в Александрии матч 1/4 финала Кубка Украины против "Ингульца". Фанаты львовской команды, которые отправились на этот матч 6 апреля, разгромили три вагона в поезде № 120 Львов – Запорожье.

Посмотрите, как перволиговый "Ингулец" в серии пенальти обыграл "Карпаты" и вышел в полуфинал Кубка Украины

Болельщики разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов – всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

"Учитывая жалобы пассажиров и работников поездной бригады, виновниками беспорядка оказались 250 пассажиров — болельщики ФК "Карпаты", которые сели в поезд на станции Львов. Правоохранителей вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял меры для урегулирования ситуации и успокоения хулиганов", – говорится на сайте "Укрзализныци".

Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.

Читайте также: В Украине будут курсировать дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

После этого случая "Укрзализныця" решила обратиться в МВД с просьбой о сопровождение пассажирских поездов сотрудниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.

О том, были ли инциденты на обратном пути львовских фанатов после поражения их команды в кубке Украины – пока неизвестно.