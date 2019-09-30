Фанаты "Милана" массово покинули трибуны во время провального матча против "Фиорентины": фото

Итальянский "Милан" находится в кризисе. Команда показала наихудший старт в чемпионате Италии за 81 год, проиграв в четырех матчах из шести. Фанаты решили пойти на радикальный шаг.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал матч против "Фиорентины" дома. "Милан" проиграл 1:3. На 78-й минуте Франк Рибери забил третий гол. На то время "россо-нери" уже играли в меньшинстве.

Как это было: "Милан" опозорился в домашнем матче с "Фиорентиной" и находится возле зоны вылета

Именно после этого фанаты "Милана" с трибуны Curva Sud просто покинули свои места.

Как фанаты "Милана" покинули трибуну во время матча против "Фиорентины"

Стоит отметить, что такой демарш фанатов может иметь последствия и для сборной Украины. Ведь под давлением болельщиков руководство клуба может уволить главного тренера Марко Джампаоло. На его место итальянские СМИ пророчат Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины.