Фанаты празднуя гол проломили крышу трибуны для людей с инвалидностью, есть пострадавшие

Фанаты шотландского "Рейнджерса" очень оживленно праздновали победный гол своей команды в выездном матче против "Килмарнок". Что аж проломили крышу трибуны для людей с инвалидностью.

Победный гол был забит на 91-й минуте. Во время его празднования фанаты "Рейнджерс" начали прыгать по крыше трибуны. И в один из моментов они просто провалились вниз.

Видео празднования фанатов

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Отмечается, что в результате инцидента как минимум один человек пострадал. Полиция задержала четырех болельщиков, которые вызвали волнения в этот момент.

Видеообзор матча Килмарнок – Рейнджерс