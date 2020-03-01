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Фанаты "Райо" снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули

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29-го февраля "Альбасете" Романа Зозули играл во втором круге Сегунды против "Райо Вальекано". Немногочисленные болельщики" Райо", приехавшие на матч, снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули.

Как сообщает Tiempo de Juego, болельщики "Райо Вальекано" скандировали "Он коммунист, Зозуля – коммунист".

К теме: Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули –  видео

Ожидалось, что встречу посетят около 150 фанатов "Райо". Из-за этого были усилены меры безопасности, к охране порядка привлекли полицию.

Зозуля вышел в стартовом составе, однако во втором тайме был заменен. Матч завершился ничьей 1:1.

Во время игры один из игроков "Альбасете" что-то пытался доказать арбитру матча, указывая на ухо и трибуны.

Сам Зозуля в одном из эпизодов второго тайма грубо нарушил правила, после чего показал жест "бла-бла". Кому именно Зозуля адресовал жест – сложно сказать.

Также следует отметить, что на матче было много флагов Украины.

Что известно о конфликте Кукушки и фанатов "Райо"?

  • Конфликт Зозули и фанов "Райо" берет начало 1 февраля 2017 года. В этот день было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды.
  • Переход украинца сопровождался массовыми протестами фанатов "Райо". Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
  • Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом".
  • Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван.
  • 15 декабря 2019 года матч первого круга между "Райо" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений Романа фанами хозяев.
  • В частности, украинца называли нацистом. После этого "Альбасете" отказался продолжать игру.
  • В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом. Клуб обжаловал решение, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола оставил наказание в силе.
  • "Райо Вальекано" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Скандал с Романом Зозулей Роман Зозуля Футбол
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