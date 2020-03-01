Фанаты "Райо" снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули

29-го февраля "Альбасете" Романа Зозули играл во втором круге Сегунды против "Райо Вальекано". Немногочисленные болельщики" Райо", приехавшие на матч, снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули.

Как сообщает Tiempo de Juego, болельщики "Райо Вальекано" скандировали "Он коммунист, Зозуля – коммунист".

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Ожидалось, что встречу посетят около 150 фанатов "Райо". Из-за этого были усилены меры безопасности, к охране порядка привлекли полицию.

Зозуля вышел в стартовом составе, однако во втором тайме был заменен. Матч завершился ничьей 1:1.

Во время игры один из игроков "Альбасете" что-то пытался доказать арбитру матча, указывая на ухо и трибуны.

Сам Зозуля в одном из эпизодов второго тайма грубо нарушил правила, после чего показал жест "бла-бла". Кому именно Зозуля адресовал жест – сложно сказать.

Также следует отметить, что на матче было много флагов Украины.

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