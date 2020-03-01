Фанаты "Райо" снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули
29-го февраля "Альбасете" Романа Зозули играл во втором круге Сегунды против "Райо Вальекано". Немногочисленные болельщики" Райо", приехавшие на матч, снова скандировали оскорбительные возгласы в адрес Зозули.
Как сообщает Tiempo de Juego, болельщики "Райо Вальекано" скандировали "Он коммунист, Зозуля – коммунист".
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Ожидалось, что встречу посетят около 150 фанатов "Райо". Из-за этого были усилены меры безопасности, к охране порядка привлекли полицию.
Зозуля вышел в стартовом составе, однако во втором тайме был заменен. Матч завершился ничьей 1:1.
Во время игры один из игроков "Альбасете" что-то пытался доказать арбитру матча, указывая на ухо и трибуны.
Сам Зозуля в одном из эпизодов второго тайма грубо нарушил правила, после чего показал жест "бла-бла". Кому именно Зозуля адресовал жест – сложно сказать.
Также следует отметить, что на матче было много флагов Украины.
Что известно о конфликте Кукушки и фанатов "Райо"?
- Конфликт Зозули и фанов "Райо" берет начало 1 февраля 2017 года. В этот день было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды.
- Переход украинца сопровождался массовыми протестами фанатов "Райо". Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
- Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом".
- Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван.
- 15 декабря 2019 года матч первого круга между "Райо" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за оскорблений Романа фанами хозяев.
- В частности, украинца называли нацистом. После этого "Альбасете" отказался продолжать игру.
- В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом. Клуб обжаловал решение, однако Апелляционный комитет Испанской федерации футбола оставил наказание в силе.
- "Райо Вальекано" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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