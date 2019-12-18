Фанаты "Райо Вальекано" напали на президента Клуба, перед тем они оскорбляли Зозулю

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Рауль Мартин Преса / as.com

Около 30 фанатов "Райо Вальекано" напали на президента клуба после кубкового матча. Вероятно это те самые особы, которые оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю во время матча "Райо" против "Альабсете"

Напомним, матч чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" был остановлен после первого тайма. Команды отказались выходить на второй там из-за оскорблений, которые звучали с трибун в адрес украинца Романа Зозули.

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После матча президент "Райо" Рауль Мартин Преса выразил слова поддержки Роману Зозуле. Однако после матча кубка Испании против "Тарасоны" ("Райо" выиграл лишь в экстратайме, забив гол на 120 + 1 минуте матче), автомобиль, в котором находился Преса, окружили болельщики. Они начали крушить машину, а в адрес президента клуба звучали угрозы.

По данным Marca, сам Преса не пострадал. Однако после нападения он обратился в полицию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Скандал с Романом Зозулей
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