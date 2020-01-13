Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули – видео

Фанаты "Райо Вальекано" и "Баракальдо" перед матчем 1/32-й финала Кубка Испании (2:0) провели акцию против форварда "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты устроили шествие, скандируя "Зозуля – чертов нацист", держа баннер "Футбол против расизма".

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Romam Zozulia un puto Nazi lololololo pic.twitter.com/hz4Glm3mlO — Bufaloon (@bufismo) 12 января 2020 г.

Стоит отметить, что Баракальдо – это часть территории Страны Басков, которая не скрывает своих ультралевых взглядов. Поэтому и не удивительно, что фанаты Райо нашли себе подобного союзника, чтобы затравить Зозулю.

Что известно о скандале?15 декабря матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" остановили после первого тайма. Игроки команды-гостей отказались выходить на игру из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Романа Зозули. Фанаты "Райо" весь матч называли его нацистом.



После этого "Райо Вальекано" оштрафовали на 18 тысяч евро. Также в Федерации футбола Испании постановили, что матч должны доиграть без зрителей, а два последующих домашних матча "Райо Вальекано" проведет с частично закрытыми трибунами.