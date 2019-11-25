Фанаты российского клуба избили футболистов на стадионе после позорного поражения: видео

Футбольный матч в России закончился дракой между фанатами и футболистами. При этом болельщики неожиданно получили сдачи от игроков.

В Воронеже фанаты местного "Факела" напали на игроков своей же команды. Это произошло после домашнего поражения от клуба "Нижний Новгород" в субботу, 23 ноября.

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После завершения игры несколько человек с фанатского сектора выбежали на поле. В целом на поле оказались 4 болельщики. Двое из них бросились с кулаками на игроков. Потом уже некоторые футболисты стали атаковать.

Волонтеры с разбушевавшимися болельщиками не справились, разнимала дерущихся полиция. Зачинщиков увели с поля полицейские. А самого активного фаната в результате доставили в отдел полиции. Его уже отпустили домой. В отношении мужчины составили протокол о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Хулигану грозит штраф или общественные работы на срок до 160 часов. Кроме того, недовольному игрой команды фанату могут запретить вход на стадион.

Видео драки фанатов и футболистов на стадионе