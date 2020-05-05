Фанаты угрожали родителям вратаря "Баварии": детали конфликта

Фанаты "Шальке" угрожали родителям голкипера Александра Нюбеля. Конфликт спровоцировал переход Нюбеля из "Шальке" в "Баварию".

Болельщики из Гельзенкирхена разочарованы, что после окончания сезона-2019/20 Нюбель станет игроком "Баварии", сообщает Abendzeitung München.

Кстати "Шахтер" подтвердил переговоры с "Баварией" по трансферу легионера

Фанаты разыскали родителей Нюбеля, которые живут недалеко от Падерборна. Они пришли к ним на работу и выступили с угрозами.

После этого родственники футболиста приняли решение абстрагироваться от неприятной ситуации и отправились в круиз.

23-летний Нюбель перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. Александр договорился о своем трансфере в мюнхенский клуб в течение сезона-2019/20.

После этого "Шальке" отнял у вратаря капитанскую повязку и Александр потерял место в основном составе.

Переход Нюбеля в "Баварию" сопровождается еще одним скандалом. Немецкие СМИ сообщают, что в контракте Александра прописано, что он гарантированно сыграет до десяти матчей в следующем сезоне.

Это якобы разозлило нынешнего капитана "Баварии" Мануэля Нойера, который считает, что за место в воротах нужно бороться.

Также у "Баварии" возникли трудности по продлению контракта с Нойером.

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