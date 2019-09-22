Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи: видео

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Винницкая "Нива"
Винницкая "Нива" / Фото из открытых источников

Винницкая "Нива" в матче 11-го тура группы А второй лиги сыграла вничью с "Буковиной" (2:2).

Такой результат не понравился фанатом команды, сообщает страница Troublemаkers & Ultras Action в Facebook.

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После поединка ультрас "Нивы" заставили футболистов снять футболки. Некоторые игроки сопротивлялись, из-за чего начались беспорядки. Футболистам даже пришлось обращаться за помощью в полицию.

"Нива" после девяти сыгранных туров замыкает турнирную таблицу группы А, отставание от "Чайки", которая идет на предпоследнем месте, составляет 1 очко.

В следующем туре 25 сентября винницкая Нива дома сыграет против Ужгорода.

Фанаты "Нивы" заставили футболистов снять футболки: смотрите видео (18+)

 

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Ультрас
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