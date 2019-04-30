Фанаты забросали поле петардами, ранив вратаря соперников: видео

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Фанаты забросали поле петардами, ранив вратаря соперников: видео

В матче чемпионата Боливии между командами "Стронгест" и "Хорхе Вильстерманн" болельщики гостей забросали поле петардами. Они взорвались возле голкипера "Стронгеста" Даниэля Ваки.

Инцидент случился уже в добавленное арбитром время. "Стронгест" выигрывал 2:1. Именно тогда фанаты "Хорхе Вильстерманна" бросили на поле несколько петард. Все они взорвались возле вратаря, после чего Даниэль Вака упал на поле. Ему сразу же оказали помощь. Но футболиста пришлось после матча госпитализировать.

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Теги: Спорт Футбол Ультрас Боливия
Источник: 24 канал
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