Фантастический Бе выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, дебютант Лесюк – 32-й

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Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку
Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку / GETTY IMAGES

После почти двухнедельного перерыва возобновился биатлонный сезон – в канадском Кэнморе стартовал седьмой этап Кубка мира. Мужскую индивидуальную гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе.

Бе без всяких проблем преодолел четыре огневых рубежа, отстрелявшись чрезвычайно быстро, а главное чисто. Также норвежец продемонстрировал отличную скорость, что и стало залогом успеха.

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Второе место занял земляк Бе – Ветле Шостад Кристиансен. Он с двумя промахами проиграл победителю гонки больше двух минут. Третье время продемонстрировал россиянин Александр Логинов. Он также допустил две ошибки на стрельбе.

 

 

 

 

Украину в первой гонке седьмого этапа Кубка мира представили только три биатлониста. Лучшим оказался дебютант Кубка мира Тарас Лесюк. 22-летний биатлонист закрыл 19 из 20 мишеней и показал 32 результат.

Первым же гонку среди украинцев начал Артем Тищенко. Он с одним промахом на четырех огневых рубежах занял 34 место. Провалил гонку лидер украинцев Сергей Семенов. С пятью промахами Сергей завершил "индивидуалку" только на 62 позиции.

Дмитрий Пидручный пропустил гонку из-за подготовки к эстафете.

Отметим, что изначально старт гонки был запланирован на 19:00, но потом его сместили из-за сильного мороза. Также была сокращена дистанция. Мужчины вместо 20 км пробежали 15. А вместо стандартной одной минуты за промах к результату спортсменам добавляли 45 секунд.

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Теги: Артем Тищенко Сергей Семенов Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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