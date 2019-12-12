Фаны "Аталанты" во время игры с "Шахтером" устроили погром на "Металлисте": видео

В среду, 11 декабря, в Харькове донецкий "Шахтер" и итальянская "Аталанта" сошлись в решающем поединке за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. В итоге итальянцы выиграли, но у харьковских болельщиков остались не лучшие впечатления об их фанатах, устроивших настоящий погром на стадионе.

В ютубе даже опубликовали видео, на котором болельщики "Аталанты" выломали часть забора на стадионе ОСК "Металлист".

К слову: "Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" дома и вылетел в Лигу Европы: видео

Фаны выломали решетку, когда пытались перелезть через забор. На опубликованных кадрах видно, как стюарты и правоохранители пытаются успокоить крайне эмоциональных итальянских болельщиков.

На их фоне даже харьковские болельщики, которые никогда не отличались особым спокойствием на трибунах, не понимали такой эмоциональности со стороны сторонников "Аталанты".

Погром от итальянских болельщиков на харьковском стадионе: смотрите видео

К слову, во время матча отличились и харьковские болельщики, но в положительном смысле. Они растянули на стадионе баннер в поддержку осужденного нацгвардейця Виталия Маркива.