Фаны "Ювентуса" устроили беспорядки в Амстердаме – 120 задержанных: видео
Перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов "Аякс" – "Ювентус" итальянские болельщики устроили массовые беспорядки в Амстердаме.
120 болельщиков "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме накануне первого матча с "Аяксом", сообщает Goal.com.
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По информации источника, фанаты туринской команды устроили схватку с голландской полицией возле стадиона "Йохан Кройф Арена".
В ходе столкновения болельщики бросали в представителей органов правопорядка различные предметы. Позже группу фанатов "Ювентуса" арестовали и доставили в отделение полиции. При осмотре у болельщиков были обнаружены ножи, палки и перечные баллончики.
Поединок четвертьфинала Лиги чемпионов "Аякс" – "Ювентус" завершился результативной ничьей 1:1. В туринцев гол забил Роналду, а у "Аякса" Нерес. Ответный матч между командами состоится во вторник, 16 апреля.