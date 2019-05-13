Фаны "Карпат" попросили Дыминского и Коломойского передать им клуб и получили ответ

Болельщик "Карпат" написали обращение к владельцам футбольного клуба. Они просили Петра Дыминского и Игоря Коломойского передать им руководство клубом. И получили ответ. Но не от тех, к кому обращались.

Сначала обращение было опубликовано на facebook–странице FCKarpaty.com.ua. Однако впоследствии его убрали оттуда. В самом обращении говорилось, что болельщикам "Карпат" не слишком нравятся последние результаты команды. Особенно вылет на ранних стадиях Кубка Украины "от соперника, представляющего даже не город, а поселок городского типа"

"Поэтому обращаемся к вам, Петр Петрович и Игорь Валерьевич – передайте Клуб нам. Мы примем его в собственность специально созданной для этого организации и найдем партнеров, с которыми команда вернет свой характер, победы и традиции", – говорилось в обращении.

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Однако впоследствии на такое обращение пришел ответ. Но не от Петра Дыминского или Игоря Коломойского. А от фанатов "Карпат". На странице "Ультрас Карпат" был опубликован текст с подписями фанатских группировок клуба LCF, Pride, GFF, Banderstadt Ultras, Green-White Ultras, Галичане, Green Legion, Fierce Crew, Autofans и "старших фанатов".

"Для того, чтобы ни у кого не возникало посторонних вопросов и додуманных намерений, мы хотим четко дать понять: нам неизвестны личности авторов данного обращения к владельцам клуба. Поэтому мы уверенно утверждаем, что эти люди не имеют ничего общего с фанатским движением "Карпат". Более того, нам не понятно, о какой массовости своего движения заявляют эти "болельщики", если на большинство домашних матчей команды приходит менее 1,5-3 тысяч зрителей, и тенденция идет на спад. О какой преданности и поддержке идет речь в этом обращении, если все количество людей, которые поддерживают команду на выездных матчах, вывезена нашими силами лично?", – говорится в обращении фанатов команды.

Поэтому ультрас клуба "настоятельно рекомендует "тем, кто не знает", не брать на себя лишней ответственности за соответствующие вещи или участие в каком-либо движении, и "не втирать очки" общественности неоднозначными заявлениями, обращениями, кляузами, особенно подписывая их именем болельщиков "Карпат".

Стоит напомнить, что Петр Дыминский является почетным президентом клуба. 18 августа 2017 года вблизи села Ямельня на Львовщине Mercedes, принадлежащий Петру Дыминскому, въехал в легковушку, за рулем которого была 31-летняя Наталья Трила. Женщина скончалась на месте. Вину за аварию взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Петр Дыминский 22 августа выехал за границу. После этого в Украину он не возвращался. 15 декабря 2017 года Национальная полиция объявила Петра Дыминского в розыск, а 1 марта 2018 года Диминскому суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Несмотря на это, Петр Дыминский продолжает свободно путешествовать по Европе. 1 февраля 2018 года его заметили на матче "Карпат" в Турции, где футболисты проводили сборы. В сентябре 2018 года Дыминский посетил матч "Карпат" в Польше.

Что касается Игоря Коломойского, то ему приписывают долю в львовских "Карпатах" через ряд офшоров.