Фаны "Мансити" бросили в экс-звезду "Шахтера" мусор, игрок сказал о расизме и вспомнил Украину

7-го декабря "Манчестер Сити" в рамках 16 тура АПЛ принимал "Манчестер Юнайтед". Во втором тайме в одном из эпизодов полузащитник гостей Фред отправился на подачу углового, но столкнулся с проблемами – фанаты хозяев начали ухать в его адрес.

Экс-игроку "Шахтера" не удалось выполнить стандарт с первой попытки, ведь ему в голову прилетела пустая пластиковая бутылка. После этого Фред схватился за голову, но сумел продолжить игру.

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Главный арбитр Энтони Тейлор остановил поединок и попросил капитана "горожан" Давида Силву угомонить фанатов. Фред все же сумел выполнить подачу с угла поля.

"Манчестер Сити" сотрудничает с полицией

Клубы оперативно отреагировали на случившееся. В "Манчестер Сити" заявили, что сотрудничают с полицией, чтобы определить личности виновных в расистском инциденте.

Клуб содействует правоохранительным органам в поисках человека, который бросил в футболиста бутылку. "Манчестер Сити" не принимает каких-либо проявлений дискриминации. Расизм на трибунах будет караться пожизненным запретом на посещение матчей,

– заявили "горожане".

Критически высказался относительно инцидента наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Мы продолжаем говорить об этом каждую чертову неделю. Но его поймали на видео, по моему мнению, он не должен больше никогда появиться на стадионе. Это недопустимо,

– заявил Сульшер.

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Заявление Фреда

Не менее критичным был и Фред. Бразильский футболист заявил, что в его голову попали зажигалкой.

К сожалению, мы все еще находимся в отсталом обществе. Стыдно, что нам все еще приходится жить с этим в 2019 году. На поле я ничего не видел. Впоследствии узнал об этом только в раздевалке. Ребята показали мне. Фанат даже бросил зажигалку, которая ударила меня. Я стараюсь не беспокоиться об этом и смотреть в будущее,

– цитирует бразильца ESPN.

Кроме того, Фред заявил, что подобное происходит на некоторых других стадионах, в частности и в Украине.

Это произошло здесь, это произошло в Украине с некоторыми друзьями. Печально, но нужно не унывать и забыть об этом. Не надо обращать на них внимания, потому что они этого и хотят. Я общался с рефери после матча, они что-то с этим сделают – и все,

– резюмировал футболист МЮ.

Центральный матч 16 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" завершился неожиданной победой гостей со счетом 1:2.