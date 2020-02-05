ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста из-за перехода боксера в профессионалы

Федерация бокса Украины на своем официальном сайте обнародовала свою позицию относительно неожиданного перехода в профессионалы супертяжеловеса Виктора Вихриста, который должен был участвовать в лицензионных турнирах на Олимпийские игры-2020.

Спорт24 писал, что Вихрист объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника. На профессиональном ринге Виктор будет выступать не под своей фамилией, а как Виктор Фауст.

К слову: Вихрист дебютирует в профессионалах: дата боя и соперник

Заявление подается в русском переводе:

"Решение об отказе Виктора Вихриста прекратить выступления в составе национальной сборной Украины сообщил 27 января личный тренер боксера Александр Ляховый в разговоре с главным тренером сборной. То есть за день до подписания Виктором Вихристом профессионального контракта. До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений о возможном желании Выхриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины.

Всеукраинская общественная организация Федерация бокса Украины в целом возмущена по поводу данного события. По нашему глубокому убеждению, подобные действия спортсменов являются непрофессиональными, неспортивными и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллегам по сборной, тренерскому составу и украинскому боксу в целом. То есть всех задействованных участников подготовки членов сборных команд Украины, которые на протяжении многих лет вкладывали время, ресурсы и финансы в воспитание и подготовку спортсмена. Речь идет о финансировании учебно-тренировочных сборов, поездках на международные турниры, экипировке и т.д.

Мы также убеждены в том, что данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей Национальной сборной Украины в весовой категории +91 кг принять участие в ближайшей Олимпиаде. Это означает, что в случае форсмажорных обстоятельств или травмы чемпиона Украины 2019 одессита Цотне Рогава наша команда фактически не будет иметь достойной и равноценной замены.

Напомним, что за считанные недели Национальная сборная Украины по боксу проведет свой первый квалификационный старт в отборе на Олимпиаду. С 13 по 23 марта в Лондоне наша команда будет принимать участие в Европейском лицензионном турнире. В марте запланирован следующий квалификационный старт – Мировой лицензионный турнир.

Учитывая данный инцидент и его возможные последствия, Федерация бокса Украины будет инициировать проведение неотложных совместных заседаний с руководством Министерства культуры, молодежи и спорта по разработке эффективных механизмов предотвращения подобных инцидентов.

Читайте также: Виктор Вихрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

По уже обнародованной информации, единственной причиной решения Виктора Вихриста прекратить выступления в составе сборной Украины стало подписание профессионального контракта с одной из промоутерских организаций.

Как известно, к сожалению, между профессиональным и олимпийским боксом существует ряд недоразумений и отсутствует единая концепция развития бокса. Это, к сожалению, и приводит к подобным ситуациям, которые исключительно с отрицательной стороны влияют на развитие бокса в Украине. Таким образом из Национальной сборной Украины вырывают лучших спортсменов, на которых вся страна возлагает большие надежды, и на подготовку которых тратятся значительные бюджетные средства и средства самого ФБУ.

Федерация бокса Украины и Министерство культуры, молодежи и спорта всегда было и будет на стороне спортсменов и их тренеров. Мы регулярно проводим комплекс совместных действий, чтобы улучшать инфраструктуру для тренировок, подготовки, финансовое обеспечение и т.д. Одна из наших ключевых задач – создание условий, в которых украинских бокс будет развиваться и переходить на новый качественный уровень, а также будет поднимать авторитет нашего государства в мире. Однако, мы также должны защищать интересы государства перед действиями определенных профессиональных коммерческих структур, которые действуют не в интересах украинского спорта и наносят существенные потери накануне решающих для Украины спортивных событий.

Учитывая вышеизложенное Исполнительный комитет Федерации бокса Украины решил инициировать перед КДК ФБУ следующее:

Дисквалифицировать личного тренера Виктора Вихриста Александра Ляхового от участия как тренера и секунданта боксеров на чемпионатах и Кубках Украины по боксу во всех без исключения возрастных группах сроком на 3 года; Выразить недоверие менеджеру Виктора Вихриста Андрею Котельнику и запретить ему принимать участие во всех без исключения официальных мероприятиях ФБУ, включая чемпионаты и Кубки Украины по боксу, во всех возрастных группах в качестве тренера или официального представителя Федерации бокса города Львова и тому подобное, сроком на 3 года; Выразить недоверие руководству Федерации бокса города Львова, президентом которой недавно был избран Андрей Котельник, в связи с допущением ситуации, которая привела к потере нашим государством ведущего боксера накануне чрезвычайно важных лицензионных стартов."

Напомним, Виктор Вихрист в течение многих лет входил в состав Национальной сборной Украины по боксу среди мужчин. Является многократным чемпионом Украины. Выступал в составе профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы". Победитель и призер международных турниров высшей категории. Первый весомый титул завоевал в 2017 году, завоевав золото на Чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который проходил в Харькове. В 2019 году подтвердил статус сильнейшего боксера Европы, став чемпионом Европейских игр в Минске в составе сборной Украины.