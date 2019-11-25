Федецкий за хорошую сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй, – Смалийчук

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук, который сейчас живет в Испании, выступил с громким заявлением, касающимся экс-игрока львовского клуба и сборной Украины Артема Федецкого.

Причина конфликта капитана и вице-президента "Карпат" – кулуарные договоренности игрока с арбитрами.

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В "Карпатах" я всех собрал и объяснил, что живу честно, и мне не нужен результат любой ценой. Потом со временем я узнаю, что судьям за матч "Карпаты" – "Сталь", последний матч сезона, пообещали 200 тысяч гривен. И там торчат уши большого переговорщика – Артема Федецкого.



Я не стал разбираться, позвал его и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить и его отправили в дубль. Лучше туда или в политику. Был бы он хорошим политиком? Да, 100%. Деньги любит, суммы, за хорошую сумму в контракте тебе любую эмблему поцелует, даже задницу нарисуй и это пройдет. Стандартный набор нашего современного политика. Говорят, будет у нас слуга народа, которого мы заслужили,

– заявил Смалийчук в эфире телеканала "Футбол 1".

В "Карпатах" Федецкий провел последний матч в декабре 2018 года, затем был переведен в дубль, а еще летом баллотировался в депутаты, но в парламент не попал.

Федецкий баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 118 избирательному округу во Львове. В итоге он стал третьим.