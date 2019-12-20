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Федерации олимпийских видов спорта обратились за помощью к Зеленскому

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Олимпийские игры в Токио

Национальные федерации по олимпийским видам спорта обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с открытым письмом.

Президенты нескольких национальных спортивных федераций Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову в связи с информацией о прекращении выделения средств для финансирования деятельности федераций.

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Именно сейчас подготовка к Олимпийским играм-2020 вошла в завершающую стадию, во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы. И от того, выделят ли запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в том числе на главном старте четырехлетия. В этой ситуации все это находится под угрозой срыва.

Уже сейчас в федерациях возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019-го года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов,
– говорится в заявлении.

Национальные федерации просят руководство страны выполнить в полном объеме обязательства по финансированию, согласно договорам, заключенным между федерациями и профильным министерством.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Олимпиада-2020 Спорт
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