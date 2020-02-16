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Федерация бокса мне ни копейки не платила, – Выхрист

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Виктор Вихрист / НОК Украины

Боксер Виктор Вихрист прокомментировал скандал с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Между боксером и ФБУ возник конфликт после того, как Виктор перешел в профессионалы.

В ФБУ заявляли, что их предупредили о переходе Виктора в профи за день до официального объявления. Сам боксер заявляет, что никому не сообщал об этом.

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Об этом им сообщил мой менеджер Андрей Котельник и тренер Александр Ляховой. Наставник сообщил главному тренеру сборной (Леонид Лоиский – Спорт24.), а Котельник – Донатасу Пискуну (исполнительный директор Федерации бокса Украины – Спорт24.). За сколько именно времени, я не скажу, ибо не помню точно", – заявил боксер в эксклюзивном интервью "Спорт24".

Также Виктор заявил, что у него не было контракта с ФБУ. Однако, по словам боксера, он имел контракт с Министерством культуры молодежи и спорта Украины.

Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией,
– отметил Вихрист.

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Вместе с тем, Виктор прокомментировал информацию, что в городском совете Кременчуга заявляли, что заберут служебную квартиру и стипендию.

Боксер рассказал, что 14 февраля встречался с городским головой и обсудил вопрос.

"После разговора пришли к решению, что мне оставляют квартиру. Условие, что я буду приписан здесь 10 лет и буду представлять город и страну на профессиональном уровне", – резюмировал Вихрист.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Виктор Выхрист Бокс Спорт
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