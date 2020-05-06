Назвал финансовую помощь фейком: Федерация футбола Киева обратилась в УЕФА за слова Павелко

Федерация футбола Киева направила в УЕФА на имя президента Союза Александра Чеферина официальное письмо, в котором просит разъяснений по поводу 4,3 млн евро, выделенных для УАФ.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Во время недавнего онлайн-совещания с руководителями региональных федераций глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что информация о целевом выделении денег от УЕФА на борьбу с последствиями коронавируса ложная. Он даже назвал ее фейком.



По его словам, этот транш, который вскоре поступит от УЕФА, является задолженностью перед УАФ. Такое спорное заявление члена исполкома УЕФА заставило футбольное сообщество Киева обратиться к вам за окончательными разъяснениями,

– говорится в письме.

В ФФК также попросили УЕФА "засвидетельствовать тот факт, что УАФ среди других национальных ассоциаций получит 4,3 млн евро именно на борьбу с последствиями коронавируса. Это важно, чтобы не допустить очередную аферу со стороны УАФ по использованию денег, которые выделяет УЕФА на развитие футбола в Украине".

Добавим, что обращение подписал глава киевской федерации Игорь Кочетов.



Обращение Федерации футбола Киева к президенту УЕФА

Согласно программе HatTrick УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро (около 4,3 млн евро каждой стране) на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах. При этом каждая национальная ассоциация будет сама определять, как и куда потратить эти деньги.

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