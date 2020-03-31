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Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса

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Федерация регби США / usa.rugby

Федерация регби США объявила о своем банкротстве. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой отменили немало спортивных мероприятий в мире, и США в частности.

Федерация сможет реорганизовать и реструктурировать задолженность, сообщается на официальном сайте.

К слову Стала известна новая дата открытия Олимпийских игр в Токио

Международный совет регби предоставит американской федерации свою помощь.

Пандемия коронавируса, из-за которой были отменены большинство турниров, имела значительное влияние на потери доходов.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Новости США Коронавирус COVID-19 Регби Спорт
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