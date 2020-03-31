Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса
Федерация регби США объявила о своем банкротстве. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой отменили немало спортивных мероприятий в мире, и США в частности.
Федерация сможет реорганизовать и реструктурировать задолженность, сообщается на официальном сайте.
К слову Стала известна новая дата открытия Олимпийских игр в Токио
Международный совет регби предоставит американской федерации свою помощь.
Пандемия коронавируса, из-за которой были отменены большинство турниров, имела значительное влияние на потери доходов.
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