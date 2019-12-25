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Федерация тенниса заинтересована в участии Свитолиной на Олимпиаде и Кубке Федерации

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Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что организация заинтересована в том, чтобы первая ракетка страны Элина Свитолина сыграла на Кубке Федерации и на Олимпийских играх-2020.

Зукин в комментарии для Tribuna.com прокомментировал конфликт с Элиной Свитолиной, который может помешать первой ракетке Украины сыграть на Олимпиаде-2020.

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"В заявку на Олимпийские игры внесем теннисисток, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация с Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной относительно ее участия в матче в Таллинне".

В ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпийских играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх-2020. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет,
– заявил Зукин.

Напомним, что в этом году Свитолина не играла в составе сборной Украины на Кубке Федерации. Элина объяснила свое отсутствие в национальной команде травмой. ФТУ же заявила, что агент теннисистки запросил слишком большие деньги за ее участие в турнире.

Ранее Свитолина заявила, что хочет помочь сборной Украины в Кубке Федерации и сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио. Свитолина закончила теннисный сезон на 6-й строчке рейтинга WTA, уступив австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020 Елина Свитолина Теннис
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