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Федерер оштрафован на 3 тысячи долларов за нецензурное выражение на Australian Open

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Роджер Федерер / Фото из открытых источников

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер оштрафован на 3 тысячи долларов за нецензурное высказывание в четвертьфинальном матче Australian Open с американцем Теннисом Сандгреном.

Во время поединка Федерер произнес нецензурное выражение, которое услышал линейный судья и передал арбитру.

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Федерер попытался как-то себя оправдать, но наказание принял.

"Я же не на весь стадион выругался. Но, хорошо, никаких проблем, я принимаю наказание. На каком языке ругался? На смеси языков. Пожалуй, линейный арбитр тоже на них говорит. В следующий раз буду аккуратнее", – цитирует Федерера Express.

Это всего второй штраф, который швейцарец получил в "Больших шлемах". Первый был в финал US Open-2009 и тоже за ругательство.

Отметим, что Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Теннис Роджер Федерер Australian Open
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