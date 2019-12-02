Федерер стал первым человеком, который при жизни изображен на швейцарской юбилейной монете

Портрет легендарного теннисиста Роджера Федерера появился на официальной юбилейной монете Швейцарии. 38-летний победитель 20 турниров "Большого шлема" опубликовал видео с процессом изготовления монеты.

"Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь", – сказал титулованный Федерер.

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Третья ракетка мира стал первым человеком в истории Швейцарии, который при жизни изображен на швейцарской юбилейной монете, сообщает Blick.

Серебряная монета номиналом 20 франков будет официально выпущена 23 января 2020 года.



Монета с портретом Федерера / фото: Blick

В мае монетный двор планирует изготовить вторую монету с Федерером – золотую и стоимостью 50 франков.

Предзаказ первого ограниченного тиража на сайте монетного двора завершится не позднее 19 декабря, если высеченные 55 тысяч штук не продадут раньше.

Достижения Федерера

38-летний Федерер 27 октября в родном Базеле выиграл свой 103-й титул в карьере. В финале турнира Роджер легко победил Алекса Де Минора.

Федерер сыграл в финале турнира в Базеле 15-й раз – это рекорд для тенниса независимо от пола. Роджер десятый раз выиграл домашние соревнования. Еще 10 раз Роджер побеждал в Галле. Ни один теннисист не побеждал на двух турнирах по десять раз.

В этом году Роджер преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере. Лидирует в этом списке Коннорс, который за свою карьеру выиграл 1274 матча.

Федерер в 2018 году стал самым старшим лидером рейтинга ATP (лучший теннисист планеты). Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который в 2003 году был лидером мужского тенниса в возрасте 33 лет. Роджеру было 36.

Роджер – рекордсмен по количеству недель лидерства в одиночном рейтинге ATP (310).