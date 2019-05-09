Федерер стал вторым теннисистом в 21 веке, который выиграл 1200 матчей

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / Фото из открытых источников

Третья ракетка мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере, обыграв француза Гаэля Монфиса со счетом 6:0, 4:6, 7:6.

Лидирует в этом списке американец Джимми Коннорс, который за свою карьеру выиграл 1274 матча. Такие данные приводит ATP.

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Кроме Федерера из игроков, которые сейчас выступают, лучший результат у испанца Рафаэля Надаля. Однако вторая ракетка планеты значительно уступает Федереру. На его счету 963 выигранных поединка.

Топ-5 теннисистов по количеству побед в 21 веке:

  • Джимми Коннорс – 1274 победы
  • Роджер Федерер – 1200 побед
  • Иван Лендл – 1068 побед
  • Гильермо Вилас – 949 побед
  • Рафаэль Надаль – 936 побед

Своей победой Роджер Федерер улучшил еще два статистических показателя. Швейцарец выигрывал все матчи, в которых принимал сет со счетом 6:0. Теперь статистика таких встреч – 87:0. Это также 30-й победный матч Федерера, когда со счетом 6:0 он выигрывал именно первый сет.

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Теги: Спорт Теннис
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