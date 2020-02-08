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Федерер в зрелищном матче обыграл Надаля с помощью Билла Гейтса

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Роджер Федерер и Билл Гейтс / btu.com.ua

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер устроили благотворительный матч в Кейптауне (ЮАР). Этот поединок собрал на благие цели около 3 миллионов долларов.

Третья ракетка мира Федерер обыграл вторую ракетку ATP Рафаэля Надаля в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч состоялся перед 50 тысячами болельщиков.

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После своего матча легендарные игроки сыграли еще один сет в паре со звездными гостями мероприятия. В парном противостоянии снова победил швейцарец, который играл с основателем компании Мicrosoft Биллом Гейтсом, против пары Надаля с южноафриканским комиком Тревором Ноем – 6:3.

К сожалению для Федерера этот матч в зачет не шел и счет в теннисистов в официальных личных встречах пока остается за испанцем 26:17.

Добавим, что благотворительный матч Роджера Федерера и Рафаэля Надаля собрал 51 954 человека – это рекорд для теннисного матча.

Предыдущий рекорд посещаемости теннисного матча принадлежал ноябрьской встречи Федерера и Александра Зверева в Мехико – 42 517 человек.

 

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Роджер Федерер Теннис
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