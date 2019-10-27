Федерер выиграл 103 титула за карьеру

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл свой 103 титул в карьере. Роджер отпраздновал на домашнем для себя турнире в Базеле.

Роджер Федерер – Алекс Де Минор 2:0 (6:2, 6:2)

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В первом сете Федереру удалось дважды выиграть на подаче 20-летнего австралийца. На своей подаче Роджер играл удачно и выиграл сет со счетом 6:2.

Сценарий первой партии Федереру удалось повторить во втором сете. Два брейка позволили Роджеру выиграть сет с аналогичным счетом 6:2.

Федерер сыграл в финале турнира в Базеле 15-й раз – это рекорд для тенниса независимо от пола. Роджер десятый раз выиграл домашние соревнования.

В 2019 году Роджер Федерер выиграл уже 103-й титул в профессиональной карьере. Также в этом году Роджер преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере. Лидирует в этом списке Коннорс, за свою карьеру выиграл 1274 матча.

Федерер в 2018 году стал старшим лидером рейтинга ATP (лучший теннисист планеты). Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который в 2003 году был лидером мужского тенниса в возрасте 33 лет. Роджеру было 36.

Роджер рекордсмен по количеству недель лидерства в одиночном рейтинге ATP (310).