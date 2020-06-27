16-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко стал настоящим героем кубкового матча. Подвиг юного таланта сильно заинтересовал португальскую "Бенфику".

Герой полуфинального матча Кубка Украины между "Мариуполем" и "Ворсклой", 16-летний голкипер полтавской команды Павел Исенко попал в сферу интересов португальской "Бенфики", сообщает издание Record.

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Заинтересованность гранда

Сейчас о конкретном предложении речи пока не идет. Португальский топ-клуб в ближайшее время будет следить за выступлениями вратаря.

В "Бенфике" поражены не только феноменальной игрой голкипера в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Украины, но и внушительными антропометрическими данными. Рост парня уже составляет 192 сантиметра.

Ранее сообщалось, что талантливый голкипер мог оказаться в донецком "Шахтере". Ему ранее поступало предложение пополнить состав дончан, но юный голкипер отказался из-за перспектив, дома и семьи.

Выход Исенко в полуфинале Кубка Украины

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рискнул и выпустил 16-летнего голкипера на серию послематчевых пенальти и не прогадал: Исенко отбил 3 из 5 ударов игроков "Мариуполя" и стал настоящим героем матча.

Как отметил помощник главного тренера полтавского клуба Виктор Уляницкий, выход Исенко был решен заранее. Наставник еще две недели назад сказал Исенко, что он выходит на пенальти, если будет ничейный результат в Кубке Украины.