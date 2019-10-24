Феерия Континентального кубка в Броварах или как надо организовывать спортивные турниры

Игроки "Шахтера" и артисты "Квартала", аншлаг в "Терминале" и сумасшедшая победа "Донбасса": все, что нужно знать о празднике хоккея в Украине.

18-20 октября в Броварах завершился розыгрыш второго раунда Континентального кубка, в котором донецкий "Донбасс" обыграл чемпионов Сербии, Румынии и Латвии, в драматической битве завоевав место в полуфинальном этапе турнира. Эта победа показала, что донецкий клуб серьезно нацелен повторить свой успех 2013 года и снова привезти престижный европейский трофей в Украину. Уже в ноябре дончане сыграют с чемпионами Беларуси, Казахстана и Польши за места в суперфинале, который состоится в январе 2020 года.

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Но сейчас мы будем говорить о турнире не со стороны спорта и командных достижений, а со стороны менеджмента и организации спортивных мероприятий. Ведь, как ни крути, но слаженная работа и колоссальная поддержка клуба внесли свою весомую лепту в громкую победу дончан во втором раунде.

Организационный комитет турнира с полной ответственностью подошел к созданию турнира, который вернулся в Украину через 6 лет. Продумано было все – от встречи команд в аэропорту до досуга болельщиков – как на льду, так и вне площадки.