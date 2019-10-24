Феерия Континентального кубка в Броварах или как надо организовывать спортивные турниры
Игроки "Шахтера" и артисты "Квартала", аншлаг в "Терминале" и сумасшедшая победа "Донбасса": все, что нужно знать о празднике хоккея в Украине.
18-20 октября в Броварах завершился розыгрыш второго раунда Континентального кубка, в котором донецкий "Донбасс" обыграл чемпионов Сербии, Румынии и Латвии, в драматической битве завоевав место в полуфинальном этапе турнира. Эта победа показала, что донецкий клуб серьезно нацелен повторить свой успех 2013 года и снова привезти престижный европейский трофей в Украину. Уже в ноябре дончане сыграют с чемпионами Беларуси, Казахстана и Польши за места в суперфинале, который состоится в январе 2020 года.
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Но сейчас мы будем говорить о турнире не со стороны спорта и командных достижений, а со стороны менеджмента и организации спортивных мероприятий. Ведь, как ни крути, но слаженная работа и колоссальная поддержка клуба внесли свою весомую лепту в громкую победу дончан во втором раунде.
Организационный комитет турнира с полной ответственностью подошел к созданию турнира, который вернулся в Украину через 6 лет. Продумано было все – от встречи команд в аэропорту до досуга болельщиков – как на льду, так и вне площадки.
Отличную организацию отметил и почетный гость турнира – директор Континентального кубка Игорь Немечек.
"Я искренне рад, что Континентальный кубок вернулся через шесть лет в Украину. "Донбасс" организовал хороший турнир на арене в Броварах. Я уже был на многих турнирах, и этот проходит на очень высоком уровне. Об этом мне сказали судьи, работавшие здесь на матчах, а также все команды. За организацией турнир был как чемпионат мира. Болельщики на этой арене просто фантастические, и их собиралось очень много на каждой игре. Интрига держалась на протяжении всего турнира, так как до последних секунд не было ясно, кто выиграет второй раунд", – рассказал Игорь Неме эк.
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Организаторы подготовили для всех болельщиков и гостей "Терминала" немало сюрпризов, звездных гостей, конкурсов, а также зрелищную и яркую церемонию открытия.
Но начать стоит с того, что сразу бросалось в глаза – количество фанатов и любителей хоккея, которых собирал "Донбасс" на свои матчи. Дончан поддерживали до отказа набитые трибуны "Терминала", которые не уставая гнали донецкий клуб к новым победам.
Стоит отметить, что этот турнир побил рекорд посещаемости трибун "Терминала" – в битву "Донбасса" за место в полуфинале Континентального кубка пришло более 5500 болельщиков. А это значит, что хоккей в нашей стране умеет собирать полные стадионы, а болельщик действительно хочет стать частью спортивной истории нашей страны.
Все матчи турнира были показаны в прямом эфире телеканала XSPORT, а прямо на трибунах функционировала полноценная студия, что позволило создать и передать эмоциональную атмосферу матчей прямо с экранов телевизоров.
Отметим, что 6 поединков в прямом эфире телеканала XSPORT собрали у экранов до 2 055 279 человек.
В холле арены всех гостей встречал народный хор в традиционном наряде и с украинскими песнями. Участники хора не только радовали гостей насыщенной программой, но и украинскими блюдами.
В перерывах между периодами болельщиков ждала огромная фан-зона, где проходили мастер-классы, конкурсы и автограф-сессии. Федерация настольного хоккея Украины проводила мастер-классы и мини-турниры для всех желающих, а автограф-сессии проводили именитые украинские спортсмены.
За три дня турнира с болельщиками пообщались Украинский борец, серебряный призер Олимпийских Игр, чемпион мира и заслуженный мастер спорта Украины Жан Беленюк, игроки "Шахтера" и национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов и Виктор Коваленко, а также чемпион мира по боксу Артем Далакян. Награды лучшим игрокам матча во время второго игрового дня вручал легенда ФК "Шахтер" и ассистент главного тренера Дарио Срна.
К тому же, поддержать дончан в еврокубковой борьбе приехали сценарист и концертный директор студии "Квартал 95" Валерий Жидков и Мика Фаталов. Мика Фаталов, к слову, также в заключительный день турнира провел торжественное вбрасывание, начав победный для дончан матч.
Отдельным украшением фан-зоны стали фотостенды с эффектами bullet-time и 360 градусов, где каждый болельщик мог воплотить в жизнь самые смелые идеи для фото.
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Перед стартом первого матча дончан на турнире всех болельщиков ждала яркая церемония открытия, участниками которой стали бэнд барабанщиков и их музыкально-световое шоу, выступление воспитанников отделения фигурного катания хоккейного клуба "Донбасс", а также зрелищный номер от чирлидеров. Честь исполнить гимн Украины перед стартом первого поединка дончан во втором раунде Континентального кубка выпала юной вокалистке Анастасии Евдоченко.
Кстати, чирлидеры украсили не только церемонию открытия турнира. Девушки из группы "CheerLadies" каждый матч заполняли перерыва и прямо на трибунах радовали зрителей зажигательными номерами.
Победный гимн после заключительного матча турнира, в котором дончане в серии послематчевых бросков обыграли латвийскую команду, а капелла исполнила народная артистка Украины Наталья Валевская.
Организацию турнира также отметили игроки клубов, которые приехали в Украину побороться за право выхода в полуфинал соревнований.
"Атмосфера на турнире была супер. Мне понравилась и организация, и то как нас приняли – все замечательно. На всех играх было много болельщиков, так что очень приятно здесь играть. Была хорошая реклама Континентального кубка, поэтому люди приходили поддержать "Донбасс". Все было очень профессионально, это здорово", – рассказал игрок ХК "Мого" Демитрес Ренарс.
Подытоживая турнир, можно сказать, что организаторы подарили всем зрителям и гостям арены "Терминал" настоящий праздник хоккея, который на 100% помог привлечь к этому драйвовому виду спорта еще больше поклонников и преданных фанатов. Привлечение к турниру именитых спортсменов и известных артистов помогло запустить "боления" хоккеем в массы, что существенно повлияет на развитие украинского хоккея в дальнейшем.
Второй раунд Континентального кубка в Броварах поставил очень высокую планку, как в спортивном плане, так и в организационном. И уже в ноябре "Донбасс" вступит в новую борьбу за место в финале, а наша задача – болеть и верить в победу украинского клуба.