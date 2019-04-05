"Фенербахче" хочет приобрести лидера "Динамо"

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / ФК "Динамо"

Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к защитнику "Динамо" и сборной Польши Томашу Кендзере.

"Фенербахче" планирует осуществить несколько трансферов следующим летом, информирует Miliyet.

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После провального сезона руководство стамбульского клуба запланировало активную чистку состава, а Кендзера считается приоритетным вариантом "Фенербахче" на позицию правого защитника.

"Фенербаче" рассматривает Кендзеру в качестве замены Шенеру Озбайкарли, чей контракт заканчивается в конце сезона.

Сам Кендзера на вопрос о своем возможном уходе из "Динамо" однозначного ответа не дает. На данный момент поляк сосредоточен на чемпионской гонке с "Шахтером" за победу в Премьер-лиге.

Кендзера летом 2017 года перешел в "Динамо" из "Леха" ориентировочно за 1,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Томаш забил 4 гола и сделал 4 передачи в 35 матчах за "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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