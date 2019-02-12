"Зенит" с Ракицким в составе уступил "Фенербахче": видео

Российский "Зенит", цвета которого защищает украинец Ярослав Ракицкий, проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы турецкому "Фенербахче". Украинец, хоть и вышел в стартовом составе "Зенита", но не помог партнерам избежать горького поражения.

Фенербахче – Зенит 1:0

Голы: Слимани, 21

Нереализованный пенальти: Мак, 44 (Зенит)

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Стамбульский клуб активно начал игру и уже на 5 минуте "посадил" украинского центрбэка "Зенита" Ярослава Ракицкого на желтую карточку. Это дебютный матч для Ярослава в футболке россиян. А на 21 минуте турки вышли вперед. После подачи с углового Слимани прекрасно сориентировался в штрафной россиян и переправил мяч в ворота Лунева – 1: 0.

Забитый гол не остановил турок и хозяева поля провели еще несколько опасных атак. В частности, дважды проверил бдительность вратаря "Зенита" хавбек Элиф Элмас. Лунев со своей задачей справился и не позволил "желтым канарейкам" увеличить преимущество.

На 43 минуте в своей штрафной площадке нарушил правила капитан "Фенербахче" Топал. Арбитр без раздумий назначил пенальти и к отметке подошел Роберт Мак. Словак пробил мощно, но на доступном для Текина высоте. Вратарь турок парировал удар, после чего мяч попал в перекладину – гола нет.

Во втором тайме игроки "Фенербахче" были более пассивны. В то же время и "Зенит" не отличился чрезвычайной активностью. Поэтому 45 минут прошли без опасных моментов и запомнились борьбой в центре поля.

Фенербахче - Зенит - видеообзор матча

"Фенербахче" отстоял результат, который получил в первом тайме, и выиграл поединок. Отметим, что ответный матч состоится в четверг, 21 февраля, в Санкт-Петербурге.

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