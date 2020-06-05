Феноменальный гол голкипера, который поражает бомбардирским талантом – яркое видео
Вратарь костариканской "Эскасучены" Минор Альварес стал главным героем полуфинала местного чемпионата. Его результативность в составе команды просто поражает.
В ответном матче 1/2 финала плей-офф Liga de Ascenso между командами "Эскасучена" и "Десампарадос" произошел яркий эпизод. Известный профиль в твиттере B/R Football опубликовал видео момента, которое мигом разлетелось в соцсетях.
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Как Альварес героем поединка стал
Вратарь клуба "Эскасучена" Минор Альварес стал героем матча, когда нанес невероятно сильный удар со штрафного и сравнял счет в конце встречи.
Впоследствии голкипер принес победу команде в серии пенальти и помог выйти в финал Клаусуры. В активе Альвареса два отбитых пенальти соперника.
- Это не первый результативный удар голкипера в составе команды. Бомбардирские показатели футболиста впечатляют – три гола в трех встречах.
- За свою карьеру Альварес уже успел поиграть в нескольких клубах Латинской Америки.
- Также в активе футболиста есть выступления за молодежную и национальную команды страны.