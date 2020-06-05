Вратарь костариканской "Эскасучены" Минор Альварес стал главным героем полуфинала местного чемпионата. Его результативность в составе команды просто поражает.

В ответном матче 1/2 финала плей-офф Liga de Ascenso между командами "Эскасучена" и "Десампарадос" произошел яркий эпизод. Известный профиль в твиттере B/R Football опубликовал видео момента, которое мигом разлетелось в соцсетях.

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Как Альварес героем поединка стал

Last night in Costa Rica, goalkeeper Minor Alvarez scored an 85th-minute free kick equaliser in a play-off game



( @tdmas_cr)pic.twitter.com/9TTxtkox8X — B/R Football (@brfootball) June 4, 2020

Вратарь клуба "Эскасучена" Минор Альварес стал героем матча, когда нанес невероятно сильный удар со штрафного и сравнял счет в конце встречи.

Впоследствии голкипер принес победу команде в серии пенальти и помог выйти в финал Клаусуры. В активе Альвареса два отбитых пенальти соперника.