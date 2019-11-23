Феноменальный удар Свитолиной вошел в номинанты лучших в октябре: видео

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Элина Свитолина / wtatennis.com

Удары украинских теннисисток Элины Свитолиной и Дайаны Ястремской попали в номинанты лучших в октябре по версии WTA. Соперницами украинок являются Арина Соболенко и Унс Джабир.

Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA. Как известно, украинка дошла до финала соревнований, однако проиграла Эшли Барти в решающей игре.

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Ястремская выполнила удар во время встречи с Дарьей Касаткиной на турнире Кубка Кремля в России. Украинка зачехлила ракетку в 1/8 финала.

Соперницами украинок являются белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Унс Джабир. Голосование закончится в 7 утра 24 ноября. Проголосовать за украинок можно здесь.

Видео ударов номинантов

WTA также опубликовала список теннисисток, которые претендуют на награду в номинации "Новичок года". За это звание поборется Даяна Ястремская.

Как Свитолина и Ястремская завершили сезон?

В прошлом сезоне 19-летняя Ястремская выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.

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Элина Свитолина завершила сезон на 6-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

По уровню доходов Свитолина стала пятой в женском туре. В 2019 году Элина не выиграла ни одного турнира.

Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). 3 ноября украинка проиграла финал Итогового турнира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
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