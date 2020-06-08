Сумасшедший гол Зубкова принес победу "Ференцварошу" в матче со зрителями на трибунах: видео
"Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, мчится к очередному чемпионству в Венгрии. Будапештский клуб, благодаря усилиям украинца Александра Зубкова, победил ФК "Диошдьер".
Ференцварош – Диошдьер 3:0
Голы: Боли, 54, Зубков, 55, Ботка, 82
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В первом тайме матча 27 тура чемпионата Венгрии команды обменялись парой опасных моментов, пишет 24 канал.
По-настоящему "Ференцварош" взялся за дело во втором тайме. В течение двух минут подопечные Сергея Реброва решили судьбу противостояния.
Сначала Боли открыл счет, забив с близкой дистанции. А впоследствии настоящий шедевр удался украинцу Зубкову.
Александр в стиле Арьена Роббена пробил с правого фланга и заставил голкипера капитулировать – потрясающий гол.
Завершил избиение Ботка, который на 82 минуте установил итоговый результат – 3:1.
Ференцварош – Диошдьер видеообзор матча
Отметим, что матч прошел в присутствии болельщиков на трибунах. Организаторы матча допустили на игру ограниченное количество фанатов, которых разместили на безопасном друг от друга расстоянии.
Благодаря победе "Ференцварош" закрепился на первой строчке и опережает "Фехервар" на 9 очков.