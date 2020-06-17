"Ференцварош" Сергея Реброва встречался с "Гонведом" в матче 30 тура чемпионата Венгрии. Два "сухих" мяча принесли команде украинцев досрочное чемпионство в сезоне.

Эта победа принесла команде украинского наставника второй подряд титул чемпиона страны, пишет 24 канал.

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Победа за пять минут

В составе команды Реброва в игре приняли участие двое украинцев – Александр Зубков и Игорь Харатин.

Первый вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте отметился результативной передачей. Капитан вышел на замену в середине второго тайма.

Команда во главе с Ребровым за пять минут во второй части встречи оформила победу, добавив в актив в турнирной таблице три пункта. Результативные удары в голевой копилке Блажича и Шкварки.

"Ференцварош" стал недосягаем для преследователей и во второй раз подряд под руководством Сергея Реброва стал чемпионом. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Таки результат венгерской команде прибегал еще в далеком 2004 году.