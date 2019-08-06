"Ференцварош" Реброва получил важную ничью в квалификации Лиги чемпионов видео

Венгерский "Ференцварош", которым руководит украинский Сергей Ребров, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо" – 1:1.

"Динамо" Загреб – "Ференцварош" 1:1

Голы: Ольмо, 7 – Шигер, 60

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Первыми счет открыли хорваты, но венгры сумели сравнять. В стартовом составе "Ференцвароша" на поле появились Игорь Харатин и Александр Зубков. Также в концовке вышел Даниил Игнатенко.

Загреб забил быстрый гол на 7-й минуте усилиями Ариана Адеми и Дани Ольмо. Первый протащил мяч с левого фланга в штрафную и откинул партнеру, а игрок молодежной сборной Испании прорвался мимо нескольких оппонентов и умело пробил под дальнюю штангу.

На 60-й минуте "Ференцварош" отыгрался. Голевая атака не обошлась без участия Зубкова: украинец прострелил с левого фланга на Нгуена, удар того парировал голкипер, а первым на добивание успел Сигер.

Неплохой результат для Сергея Реброва на выезде. Ответный матч состоится через неделю в Венгрии.