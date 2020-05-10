Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: видео нокаута

Джастин Гейджи сенсационно одержал победу над Тони Фергюсоном в главном событии UFC 249. 31-летний Гейджи победил своего звездного оппонента нокаутом в 5 раунде.

Об этом сообщает 24 канал. Гейджи благодаря победе стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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Джастин стал первым бойцом, которому удалось нокаутировать Фергюсона. До этого 36-летний американец дважды проигрывал решением судей и однажды сдался.

Между тем для Гейджи, который признан нокаутером, это уже 22 победа и 19 нокаутом.

В 5-м раунде Джастин мощно пробил по лицу Тони, после чего рефери решил остановить избиение Фергюсона.

Видео нокаута

Tony Ferguson just got destroyed by Justin Gaethje #UFC249 pic.twitter.com/gGVuBTEYhL — DailySportsDosage (@SportsDsd) May 10, 2020

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