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Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: видео нокаута

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Фергюсон – Гейджи: нокаут смотреть онлайн 9 мая 2020 – бой UFC
Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: видео нокаута / twitter.com/RKevansia

Джастин Гейджи сенсационно одержал победу над Тони Фергюсоном в главном событии UFC 249. 31-летний Гейджи победил своего звездного оппонента нокаутом в 5 раунде.

Об этом сообщает 24 канал. Гейджи благодаря победе стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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Джастин стал первым бойцом, которому удалось нокаутировать Фергюсона. До этого 36-летний американец дважды проигрывал решением судей и однажды сдался.

Между тем для Гейджи, который признан нокаутером, это уже 22 победа и 19 нокаутом.

В 5-м раунде Джастин мощно пробил по лицу Тони, после чего рефери решил остановить избиение Фергюсона.

Видео нокаута

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Автор: Михаил Гема
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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