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Гейджи сенсационно нокаутировал Фергюсона в зрелищном бою: видео

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Фергюсон – Гейджи: обзор и видео боя UFC 09.05.2020
Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: результат и видео боя / UFC

В ночь с 9 на 10 мая в США вернулся большой спорт. Перенесенный из-за пандемии COVID-19 бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи все-таки состоялся. Сенсационную победу одержал Гейджи.

Джастин Гейджи завоевал титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, уверенно победив Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249, сообщает 24 канал.

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Гейджи, который был андердогом поединка, отдал Фергюсону центр октагона и решил работать на контратаках. С первого раунда тактика приносила плоды 31-летнему бойцу.

С течением времени количество попаданий от Гейджи увеличилось, однако именно он первым побывал на канвасе. В конце второго раунда Джастин не устоял после апперкота Тони.

Фергюсон странным образом держал мощные удары соперника. Оба бойца имели рассечения.

Джастин не бросался на штурм, а продолжал методично добивать соперника. В конце концов, Фергюсону с залитым кровью лицом откровенно стало плохо, и рефери остановил поединок. Гейджи победил техническим нокаутом в 5 раунде.

  • 12-матчевая победная серия Тони, которая длилась ровно 8 лет, прекращена.

Гейджи стал временным чемпионом UFC. Он также претендент на бой с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Гейджи заменил в бою с Фергюсоном именно Хабиба.

Видео нокаута Фергюсона

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Автор: Михаил Гема
Теги: Смешанные единоборства MMA Новости Спорта Спорт
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