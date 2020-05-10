Гейджи сенсационно нокаутировал Фергюсона в зрелищном бою: видео
В ночь с 9 на 10 мая в США вернулся большой спорт. Перенесенный из-за пандемии COVID-19 бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи все-таки состоялся. Сенсационную победу одержал Гейджи.
Джастин Гейджи завоевал титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, уверенно победив Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249, сообщает 24 канал.
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Гейджи, который был андердогом поединка, отдал Фергюсону центр октагона и решил работать на контратаках. С первого раунда тактика приносила плоды 31-летнему бойцу.
С течением времени количество попаданий от Гейджи увеличилось, однако именно он первым побывал на канвасе. В конце второго раунда Джастин не устоял после апперкота Тони.
Фергюсон странным образом держал мощные удары соперника. Оба бойца имели рассечения.
Джастин не бросался на штурм, а продолжал методично добивать соперника. В конце концов, Фергюсону с залитым кровью лицом откровенно стало плохо, и рефери остановил поединок. Гейджи победил техническим нокаутом в 5 раунде.
- 12-матчевая победная серия Тони, которая длилась ровно 8 лет, прекращена.
Гейджи стал временным чемпионом UFC. Он также претендент на бой с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Гейджи заменил в бою с Фергюсоном именно Хабиба.
Видео нокаута Фергюсона
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