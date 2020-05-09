Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: онлайн-трансляция поединка UFC 249

В ночь на 10 мая по киевскому времени в американском городе Джексонвилль в штате Флорида пройдет первый за почти два месяца турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

В главном противостоянии фанаты ММА увидят бой между двумя американцами: Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гейджи (21-2). На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.

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Турнир UFC 249 состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено. Всего запланировано 12 боев.

Ожидается, что главный поединок начнется в 7 утра по киевскому времени. Старт предварительного карда намечен на 01:30 по Киеву, основные поединки начнутся в 05:00.

05:00. Основной кард:

Тони Фергюсон (США) – Джастин Гейджи (США)

Генри Сехудо (США) – Доминик Круз (США)

Франсис Нганну (Камерун / Франция) – Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

Джереми Стивенс (США) – Келвин Каттар(США)

Грег Харди (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

03:00. Предварительный кард:

Дональд Серроне (США) – Энтони Петтис (США)

Алексей Олейник (Россия) – Фабрисио Вердум (Бразилия)

Карла Эспарза (США) – Мишель Уотерсон (США)

Висент Луке (Бразилия) – Нико Прайс (США)

Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилия) – отменен

01:30. Ранний предварительный кард:

Брюс Митчелл (США) – Чарльз Роса (США)

Райан Спанн (США) – Сэм Алви (США)

Тони Фергюсон-Джастин Гейджи: онлайн-трансляция

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