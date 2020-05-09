Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: онлайн-трансляция поединка UFC 249
В ночь на 10 мая по киевскому времени в американском городе Джексонвилль в штате Флорида пройдет первый за почти два месяца турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
В главном противостоянии фанаты ММА увидят бой между двумя американцами: Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гейджи (21-2). На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.
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Турнир UFC 249 состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено. Всего запланировано 12 боев.
Ожидается, что главный поединок начнется в 7 утра по киевскому времени. Старт предварительного карда намечен на 01:30 по Киеву, основные поединки начнутся в 05:00.
05:00. Основной кард:
Тони Фергюсон (США) – Джастин Гейджи (США)
Генри Сехудо (США) – Доминик Круз (США)
Франсис Нганну (Камерун / Франция) – Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)
Джереми Стивенс (США) – Келвин Каттар(США)
Грег Харди (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)
03:00. Предварительный кард:
Дональд Серроне (США) – Энтони Петтис (США)
Алексей Олейник (Россия) – Фабрисио Вердум (Бразилия)
Карла Эспарза (США) – Мишель Уотерсон (США)
Висент Луке (Бразилия) – Нико Прайс (США)
Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилия) – отменен
01:30. Ранний предварительный кард:
Брюс Митчелл (США) – Чарльз Роса (США)
Райан Спанн (США) – Сэм Алви (США)
Тони Фергюсон-Джастин Гейджи: онлайн-трансляция
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