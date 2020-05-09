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Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: онлайн-трансляция поединка UFC 249

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Фергюсон – Гейджи: смотреть онлайн бой UFC 09.05.2020
Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: онлайн-трансляция / UFC

В ночь на 10 мая по киевскому времени в американском городе Джексонвилль в штате Флорида пройдет первый за почти два месяца турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

В главном противостоянии фанаты ММА увидят бой между двумя американцами: Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гейджи (21-2). На кону будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.

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Турнир UFC 249 состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено. Всего запланировано 12 боев.

Ожидается, что главный поединок начнется в 7 утра по киевскому времени. Старт предварительного карда намечен на 01:30 по Киеву, основные поединки начнутся в 05:00.

05:00. Основной кард:

Тони Фергюсон (США) – Джастин Гейджи (США)
Генри Сехудо (США) – Доминик Круз (США)
Франсис Нганну (Камерун / Франция) – Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)
Джереми Стивенс (США) – Келвин Каттар(США)
Грег Харди (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

03:00. Предварительный кард:

Дональд Серроне (США) – Энтони Петтис (США)
Алексей Олейник (Россия) – Фабрисио Вердум (Бразилия)
Карла Эспарза (США) – Мишель Уотерсон (США)
Висент Луке (Бразилия) – Нико Прайс (США)
Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилия) – отменен

01:30. Ранний предварительный кард:

Брюс Митчелл (США) – Чарльз Роса (США)
Райан Спанн (США) – Сэм Алви (США)

Тони Фергюсон-Джастин Гейджи: онлайн-трансляция

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Смешанные единоборства
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