Фергюсон из госпиталя выложил шокирующее фото своего лица после поражения Гейджи

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон выложил в соцсети снимок из больницы. Туда Тони отправился на лечение после поединка с Джастином Гейджи в рамках UFC 249.

После боя Фергюсона госпитализировали в больницу. У звездного бойца перелом орбитальной кости, пишет 24 канал.

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Спортсмен опубликовал в соцсети Instagram фото со своей женой. Фанаты Тони шокированы видом его лица и желают бойцу скорейшего восстановления.

Однако сам боец не очень расстроен своим проигрышем и травмой. Фергюсон также показал, как танцует в больничной палате.

Тони Фергюсон и Джастин Гейджи встретились в Джексонвилле в ночь с 9 на 10 мая. Бой, который был перенесен из-за пандемии COVID-19, все же состоялся. Сенсационную победу одержал Гейджи. Джастин на протяжении поединка грамотно и прагматично действовал на контратаках, что и принесло ему победу.

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