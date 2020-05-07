Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: где смотреть бой UFC 249

В ночь с 9-го на 10 мая в американском Джексонвилле (Флорида) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В главном противостоянии за титул временного чемпиона в легком весе сойдутся два американца Тони Фергюсон (25-3) и Джастин Гейджи (21- 2).

Ранние предварительные бои начнутся в 01:30 по Киеву, а предварительные бои стартуют с 03:00, их можно посмотреть на UFC Fight Pass и ESPN. Основной кард будет распространяться по системе PPV на ESPN и запланирован в 05:00, причем главный бой турнира начнется около 07:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире турнир также покажут телеканалы UFC TV, РЕН ТВ и Setanta Sports.

Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: главное

36-летний Фергюсон считается ветераном смешанных единоборств. Тони знает, как это быть чемпионом UFC, ведь в 2017/2018 годах владел титулом. Он провел 28 поединков, в которых одержал 25 побед. Неудивительно, что фанаты ждали его поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Но бой пятый раз сорвался.

Зато 31-летний Гейджи получил свой первый титульный шанс. В случае победы он станет временным чемпионом и впоследствии сможет встретиться с Хабибом.

Таким образом, между поединком Хабиба и Фергюсона пока стоит не только пандемия коронавируса, но и мощный Джастин Гейджи.

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