Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: прогноз букмекеров на бой UFC 249

Тони Фергюсон и Джастин Гейджи 18 апреля встретятся на главном событии UFC 249. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира в легком весе. Букмекеры назвали фаворита поединка, который покинет Октагон с поясом Хабиба Нурмагомедова.

Тони Фергюсон – Джастин Гейджи прогноз

36-летний Фергюсон считается ветераном смешанных единоборств. Тони знает, как это быть чемпионом UFC, ведь в 2017/2018 годах владел титулом.

Он провел 28 поединков, в которых одержал 25 побед. Неудивительно, что фанаты ждали его поединка с Хабибом Нурмагомедовым. Но бой в пятый раз сорвался.

Зато 31-летний Гейджи получил свой первый титульный шанс. В случае победы он станет временным чемпионом и впоследствии сможет встретиться с Хабибом.

Таким образом, между поединком Хабиба и Фергюсона пока стоит не только пандемия коронавируса, но и мощный Джастин Гейджи.

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Прогноз Pari Match

Букмекеры считают именно жесткого Фергюсона фаворитом поединка. На его победу предлагают коэффициент 1,54. Гейджи отнюдь не андердог противостояния. Его победа оценена коэффициентом 2,66.

Специалисты склоняются, что Тони одержит победу в первом раунде. На такой результат коэффициент 5,50. Зато победа Джастина в дебютном раунде – коэффициент 7.

Также букмекеры предлагают спрогнозировать, как завершится бой. На досрочную победу Фергюсона коэффициент 1,75. Коэффициент 3,29, что бой досрочно выигрывает Гейджи.

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Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают коэффициент 3,4, что бой будет выигран болевым, удушающим приемом или отказом продолжать схватку.

Если же поединок завершится нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией – коэффициент 1,68.

Эксперты склоняются к тому, что Фергюсон победит техническим нокаутом или благодаря дисквалификации Гейджи. Коэффициент на этот результат боя 3,1.

Зато в Гейджи больше шансов, по мнению специалистов, выиграть техническим нокаутом. Коэффициент на этот результат 3,7.

Начало UFC 249 в 5:00 по киевскому времени с 18 на 19 апреля.

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