Фернандиньо: В Украине сложнее всего было играть против Милевского

Бывший хавбек донецкого "Шахтера", а ныне игрок "Манчестер Сити" Фернандиньо вспомнил матчи против киевского "Динамо", когда выступал в Украине.

Фернандиньо назвал самого сложного соперника за время выступления в донецкой команде. Об этом бразилец рассказал в программе "Большой Футбол".

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Когда в "Динамо" были такие игроки, как Милевский, у них была очень сильная команда. За все время, что я был в "Шахтере" было сложно против них играть. Мне нравился стиль Милевского. Было непросто противостоять ему,

– отметил Фернандиньо.

Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года, куда перешел из "Шахтера". Также за "горожан" выступает украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 25 очков. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса и может возобновиться уже 12 июня.

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